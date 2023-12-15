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MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı?

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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı. Peki, MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı?

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? Merak edilmekte ve bu nedenle internet üzerinde sık sık araştırılmakta. MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen ve Esra arasında yaşanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı?

MASTERCHEF SERGEN VE ESRA NEDEN KAVGA ETTİ?

Dokunulmazlık oyunu esnasında püresinin tezgahtan kaldırıldığını gören Sergen, Esra'ya "Siz nasıl bir insanmışsınız? Yemeği niye çöpe atıyorsun? Git patates haşla. Umurumda bile değil" diye bağırdı. Sergen'in sürekli ters cevap vermesinden rahatsız olunca "Bana bağırma. Tersleyip durma sürekli, senin karşında çocuk mu var? Yemeğine sahip çık. Getir götür yapıyorum size hayret bir şey ya" diyerek tepki gösterdi. Yemeğini yapmaya çalışan Sergen, Esra'nın yardım etmek istemesiyle iyice çılgına dönerek "Allah aşkına başımdan gider misin? Allah'ını peygamberini seviyorsan çekil git şu başımdan hadi. Git söylenme başka bir şey yap" dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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