Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicilerin merak ettiği konuların başında Sergen ve Dilara'nın sevgili olup olmadığı sorusu var. Peki, Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi?

MASTERCHEF SERGEN VE DİLARA SEVGİLİ Mİ?

Masterchef Sergen ve Dilara sevgili değildir. Daha önceden Masterchef'in deneyimli yarışmacısı Dilara Başaran'ın, Sergen ile ilgili, 'Bu soru o kadar fazla geliyor ki, 100 sorudan 99'u Sergen'le sevgili misiniz? Hayır, Sergen benim çok yakın arkadaşım. Çok seviyorum onu ama sevgili değiliz. Üzgünüm.' şeklinde açıklaması bulunuyor.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ve 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MasterChef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

Sergen Özen, Masterchef 2023 All Star ana kadrosuna girmeyi başarmıştı. Bu sezon ilk Mavi takım kaptanı oldu.

Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan Sergen Özen'in İnstagram'da 646 bin takipçisi bulunuyor. Sergen Özen'in İnstagram hesabı "sergenozn" şeklindedir.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef Dilara Başaran, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Masterchef Dilara Başarak Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan isimlerden birisidir.