Masterchef Sergen neden yarışmıyor, yemek yapacak mı, neden yemek yapmıyor? 3 Ağustos 2023 Masterchef Sergen neden yemek almadı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takımdaki Sergen yemek almayacağını söyledi. Peki, Masterchef Sergen neden yarışmıyor, neden yemek yapmıyor? 3 Ağustos 2023 Masterchef Sergen neden yemek almadı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef Sergen neden yarışmıyor, neden yemek yapmıyor? 3 Ağustos 2023 Masterchef Sergen neden yemek almadı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SERGEN NEDEN YEMEK YAPMIYOR?

Masterchef 2023'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mavi takımda Sergen yarışma başlamadan yemek yapmayacağını söylemişti. Masterchef'te Sergen takım içi yaşanan bazı olaylardan sonra bugün yemek yapmayacağını belirtmişti. Aynı şekilde Ayaz da yapmayacağını söylemişti. Fakat yarışmaya bugün 5 konuk katılacağı için Sergen ve Ayaz kaptan için değil konuklar için yemek yapacaklarını belirtti.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ve 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MasterChef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

Sergen Özen, Masterchef 2023 All Star ana kadrosuna girmeyi başarmıştı. Bu sezon ilk Mavi takım kaptanı oldu.

Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan Sergen Özen'in İnstagram'da 646 bin takipçisi bulunuyor. Sergen Özen'in İnstagram hesabı "sergenozn" şeklindedir.