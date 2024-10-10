Üye Girişi
Haberler

MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef yarışmacıları yarışma sırasında olduğu gibi yarışma sonrasında da merak ediliyor ve çalışmaları yakından izleniyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor?

Masterchef Sergen yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Sergen Özen 25 yaşındadır. Aslen Tekirdağlı olan MasterChef Sergen yarışmaya geçen sezonda katılmıştı. Sergen, eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elendi. Otelcilik lisesinden mezun olan yarışmacı, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

SERGEN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

MasterChef Türkiye'nin 10 Ocak 2022 akşamı yayınlanan bölümüne Sergen veda etti. Sergen, ''Ağlamayı sevmiyorum. Konuşmayı severim ama şu an ağlarsam kimse beni tutamaz.'' dedi. Sergen 61 puan alarak yarışmada 4. oldu.

SERGEN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Sergen'in köfteci işletmesi bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber MasterChef

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu

Suudi prensin bahşişini iade eden emekli Albay'a İBB'de kritik görev
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dersim Spor Sivas Dört Eylül CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Dersim Spor Sivas Dört Eylül maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kahramanmaraş Kurtuluş Spor Elbistan Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kahramanmaraş Kurtuluş Spor Elbistan Spor maçı ne zaman? Sivas Gücü Belediye Aksaray Gençlik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sivas Gücü Belediye Aksaray Gençlik Spor maçı ne zaman? Arapgir Spor Onikişubat CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arapgir Spor Onikişubat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Malatya Yeşilyurt Viranşehir Eğitim Gücü CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Malatya Yeşilyurt Viranşehir Eğitim Gücü maçı ne zaman? Siverek Belediyespor Malatyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Siverek Belediyespor Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kahta 02 Spor Besni 02 CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kahta 02 Spor Besni 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti İngiltere Yunanistan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İngiltere Yunanistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Köfteci Yusuf Sedat Peker kumpas olayı ne? Köfteci Yusuf'a kumpas mı kuruldu? İsrail Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsrail Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport CANLI izle! (ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.