MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

Masterchef Sergen yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir? Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Sergen şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Sergen Özen 25 yaşındadır. Aslen Tekirdağlı olan MasterChef Sergen yarışmaya geçen sezonda katılmıştı. Sergen, eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elendi. Otelcilik lisesinden mezun olan yarışmacı, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

MasterChef Türkiye'nin 10 Ocak 2022 akşamı yayınlanan bölümüne Sergen veda etti. Sergen, ''Ağlamayı sevmiyorum. Konuşmayı severim ama şu an ağlarsam kimse beni tutamaz.'' dedi. Sergen 61 puan alarak yarışmada 4. oldu.

Sergen'in köfteci işletmesi bulunuyor.