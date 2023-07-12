Masterchef 2023'te sezonun ilk Mavi takım kaptanı Sergen Özen olmuştu. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Sergen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Sergen Özen hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Sergen kimdir, hangi yıl yarıştı merak ediliyor. Peki, Masterchef Sergen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Sergen Özen hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef Sergen önceden kaçıncı olmuştu? Masterchef Sergen evli mi, sevgilisi var mı? Masterchef Sergen'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ve 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MasterChef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

Sergen Özen, Masterchef 2023 All Star ana kadrosuna girmeyi başarmıştı. Bu sezon ilk Mavi takım kaptanı oldu.

Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan Sergen Özen'in İnstagram'da 646 bin takipçisi bulunuyor. Sergen Özen'in İnstagram hesabı "sergenozn" şeklindedir.

MASTERCHEF SERGEN HANGİ YIL YARIŞMIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Sergen 2021 yılında yarışmıştı ve o sezonu 4. sırada tamamlamıştı.