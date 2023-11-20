MasterChef Sergen hangi takımın formasını giydi (20 Kasım Pazartesi)?

MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm merakla beklenirken MasterChef Sergen hangi takımın formasını giydi araştırıldı. Peki, MasterChef Sergen hangi takımın formasını giydi?

MASTERCHEF SERGEN HANGİ TAKIMIN FORMASINI GİYDİ?

MasterChef Sergen bugün sarı siyah forma ve şapka takımı ile yarışmaya geldi. Forma, Tekirdağspor'un formasıdır.

TEKİRDAĞSPOR HAKKINDA

Tekirdağspor 1967 yılında Tekirdağ'da sarı-siyah renklerle kurulmuştur. Maçlarını 4.300kapasiteli Namık Kemal Stadyumu'nda oynamaktadır.

Tarihçe

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Yılmazspor, Halkspor, Tekirdağ Gençlikspor ve Çiftlikönüspor'un katılımıyla yapılan toplantılar sonucu Halkspor'un kırmızı-siyah renklerinden siyah, Tekirdağ Gençlikspor'un sarı-lacivert renklerinden sarı renkleri alınarak Tekirdağspor'un renkleri sarı-siyah olarak belirlendi.

Kurucu başkanlığını eski milletvekili Fethi Mahramlı'nın yaptığı Tekirdağspor'un kuruluş yıllarında Kemal Tüten, Hüseyin Arıtepe, Fahri Tanrıöver, Mestan Menekşe, Yılmaz Cicioğlu, Namık Uysal, Nevres Oktar, Hüseyin Karaevli, Avni Mutlu, Cemal Ünlüsaraç, Osman Alyanak ve Emin Eskin yöneticilik görevlerini üstlendi.

1967-68 sezonunda yeni kurulan 17 takımlı 3. Lig'e katılan ve teknik direktör İlhan Uralgil'in çalıştırdığı Tekirdağspor, ilk sezonunda ligi 6. olarak tamamladı. 1968-1971 yılları arasında Tekirdağspor, mücadele ettiği 3. Lig gruplarını orta ve üst sıralarda tamamlasa da şampiyonluk yarışına ortak olamadı.

1971-72 sezonunda 3. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu Lüleburgazspor'un 1 puan gerisinde 2. olarak tamamladı ve 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti. 1972-1976 yılları arasında Tekirdağspor, mücadele ettiği 3. Lig gruplarını orta ve üst sıralarda tamamlasa da şampiyonluk yarışına ortak olamadı.

1976-77 sezonunda 3. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu Edirnespor'un 1 puan önünde şampiyon olarak tamamladı ve 2. Lig'e yükseldi. 1977-1986 yılları arasında Tekirdağspor, mücadele ettiği 2. Lig gruplarını orta ve alt sıralarda tamamladı. 2. ve 3. liglerin bölgelere göre gruplara ayrıldığı dönemlerde Tekirdağ takımları, her ne kadar güçlü kadroları ve taraftarları olsa da Tekirdağ şehrinin İstanbul'a yakınlığından dolayı maddi olarak kendilerinden çok daha güçlü İstanbul takımlarıyla aynı grupta mücadele etmek zorundaydı. İstanbul takımlarıyla uzun yıllar 1. lig için mücadele eden Tekirdağspor, İstanbul takımlarına diş geçiremeyerek 1986 yılında 3. Lig'e düştü.

1985-86 sezonunda statüye göre son 4 takımın küme düşeceği 18 takımlı 2. Lig C Grubu'nda mücadele eden Tekirdağspor, grubunu 14. Kırklarelispor'un 1 puan gerisinde 16. sırada tamamlayarak 3. Lig'e düştü. 1986-1987 sezonunda 3. Lig 9. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu Eyüpspor'un 5 puan gerisinde 2. olarak tamamladı ve yeniden 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti. 1987-1988 sezonunda 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu Uzunköprüspor'un 1 puan gerisinde 2. olarak tamamladı ve bir kez daha yeniden 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti. 1988-1991 yılları arasında Tekirdağspor mücadele ettiği 3. Lig gruplarını orta ve alt sıralarda tamamladı.1991-1992 sezonunda 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu İstanbulspor'un 1 puan gerisinde 2. olarak tamamladı ve rakibini 2 maçta da mağlup etmesine karşın 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti. 1992-2003 yılları arasında Tekirdağspor mücadele ettiği 3. Lig gruplarını orta ve üst sıralarda tamamlasa da şampiyonluk yarışına ortak olamadı.

2003-2004 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubunu 16. sırada tamamladı ve 27 yıldır mücadele ettiği profesyonel liglere veda ederek amatör lige düştü. 2004-2010 yılları arasında Tekirdağspor, Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederek tarihinin en kötü dönemini geçirdi.2009-2010 sezonunda statüye göre ilk 2 takımın yükselmeye hak kazanacağı Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor, ligi Velimeşe Belediyespor'un 1 puan gerisinde 2. sırada tamamladı ve bir üst lige yükselmeye hak kazandı.

Tekirdağspor

2010-2011 sezonunda yeni kurulan Bölgesel Amatör Lig'e katılan Tekirdağspor, son iki takımın küme düştüğü 12 takımlı Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta 8. olmasına rağmen aynı şehirden belli sayının üzerinde takımın mücadele etmesine izin vermeyen Bölgesel Amatör Lig statüsü nedeniyle Tekirdağ Süper Amatör Ligi şampiyonu Çorlu Gençlerbirliğiile oynadığı play-out maçını 2-0 kaybetti ve Bölgesel Amatör Lig'e veda ederek Tekirdağ Süper Amatör Ligi'ne düştü.

2011-2012 sezonunda Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor, ligi Velimeşe Belediyespor'un 2 puan önünde şampiyon olarak tamamladı. Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta 9. olan Çorlu Gençlerbirliği ile Bölgesel Amatör Lig statüsü nedeniyle bir önceki sezon olduğu gibi bir kez daha play-out maçında karşılaşan Tekirdağspor, rakibini penaltılar sonucu 6-5 mağlup ederek bir sezonluk aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.2012-2013 sezonunda statüye göre şampiyonun 3. Lig'e yükseleceği Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, ligi Tuzlaspor'un 2 puan gerisinde 2. olarak tamamladı ve 3. Lig'e yükselme şansını kaybetti.2013-2014 sezonunda statüye göre 1. ve 2.'nin 3. Lig'e yükselmek için play-off oynayacağı Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, ligi 4. olarak tamamladı

2014-2015 sezonunda statüye göre şampiyonun 3. Lig'e yükseleceği Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, ligin bitimine 1 maç kala Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'u 1-0 yendi Ve Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta şampiyonluğu ve 3. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Grubunu Çengelköy'ün 6 puan önünde şampiyon olarak tamamlayanTekirdağspor, 11 yıl aradan sonra profesyonel liglere geri döndü. 2017-2018 sezonunda 3. Ligden düşen takım hâlen Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmektedir. 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldi.