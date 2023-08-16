Masterchef 2023'te sezonun ilk Mavi takım kaptanı Sergen Özen olmuştu. Bunun ardından izleyiciler internet üzerinde Masterchef Sergen hangi sezonda yarıştı? Sorusunu araştırdı. Peki, Masterchef Sergen hangi sezonda yarıştı? Sergen Özen hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

Masterchef Sergen hangi sezonda yarıştı? Sorusu, son günlerde tekrar gündeme geldi ve Mastechef izleyicileri tarafından merak edildi. Masterchef Sergen hangi sezonda yer aldığını haberimiz içerisinde yanıtladık ve hangi yıl yarıştı, kaçıncı olduğu bilgilerine de yer verdik. Peki, Masterchef Sergen hangi sezonda yarıştı? Sergen Özen hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef Sergen'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF SERGEN HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MASTERCHEF SERGEN HANGİ YIL YARIŞMIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Sergen 2021 yılında yarışmıştı ve o sezonu 4. sırada tamamlamıştı.