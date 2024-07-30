MasterChef Sercan kimdir? 2024 MasterChef Sercan kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Sercan kimdir? MasterChef 2024 Sercan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Sercan Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF SERCAN KİMDİR?

MasterChef Sercan 33 yaşındadır. Türkiye'nin Ayvalık ilçesinde dünyaya gelmiştir ve yaşamını burada sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren yemek yapmaya olan ilgisi, onu profesyonel bir aşçı olmaya yönlendirmiştir. Ayvalık'ın zengin mutfağından ilham alan Sercan, özellikle deniz ürünleri ve yöresel lezzetler konusunda kendisini gelişirmiştir.