Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Şenay kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Şenay Salam kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Şenay kimdir? Masterchef yarışmacılarından Şenay Salamhakkında merak edilen Masterchef Şenay elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ŞENAY KİMDİR?

Şenay Salam, Edirne'den katılıyor ve 46 yaşında. Küçük bir lokanta sahibi olan Şenay, aynı zamanda afet yönetimi alanında sosyal sorumluluk projelerinde aktif. Üç kız çocuğu annesi ve bir torunu var. Şenay, Kakava Şenlikleri'nde konser verip ardından yemek videoları ile yarışmaya hazırlandığını belirtiyor.

MASTERCHEF ŞENAY SALAM ELENDİ Mİ?

Masterchef Şenay, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.