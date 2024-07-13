MasterChef Şenay kimdir? 2024 MasterChef Şenay Salam kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Şenay kimdir? MasterChef 2024 Şenay kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ŞENAY KİMDİR?

Kakava Şenlikleri'nde konser verdiğini ve ardından yemek videoları ile yarışmaya hazırlandığını kaydeden Edirneli yarışmacı Şenay Salam" Darbuka grubumuz var. Morİz Ritim grubumuz var. İşte bu Kakava'da bir konserimiz vardı. Güzeldi, eğlenceliydi. Ondan sonra ne yaptım? Şu birinci turla ikinci tur arasında tabii ki çalıştım. Seviyorum öğrenmeyi. Daha çok şey öğrenmek güzel. Ama bir ara dedim ki duracağım. Çünkü aklımı karıştırmak istemiyorum. Ama tabii ki önceki videoları izledim. Biraz yemekler denedim. Yapayabilir miyim. Zaten yoğun bir tempodayım. Güzel bir Kakava Şenlikleri atlattık. Güzelce de hazırlandım" dedi.