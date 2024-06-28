MasterChef Semihcan kimdir? 2024 Masterchef Semihcan Temiz kaç yaşında, nereli, nereli, elendi mi bir üst tura geçti mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Semihcan kimdir? MasterChef 2024 Semihcan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2024 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF SEMİHCAN TEMİZ KİMDİR?

Aslen Mersinli ancak yarışmaya Maldivlerden katılıyor. Karadağ ve Dubai'de de çalışan Semihcan yurt dışı deneyimi ile tecrübe kazandı. Semihcan İşletme okurken 3. sınıfta bırakıp aşçılık eğitimi almaya başladı.