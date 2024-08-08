Masterchef Semih kimdir? 2024 Masterchef Semihcan Temiz kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Masterchef Semih kim? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Semihcan Temiz kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi kim, restoranı nerede ve burcu ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Semih kimdir? Masterchef yarışmacılarından Semihcan Temiz hakkında merak edilen Masterchef Semih elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?

Aslen Mersinli olan Semihcan, Maldivlerden yarışmaya katılıyor. Karadağ ve Dubai'de çalışarak yurt dışı tecrübesi kazandı. İşletme eğitimini yarıda bırakarak aşçılık eğitimi aldı ve bu alanda kariyer yapmaya başladı.

MASTERCHEF SEMİH ELENDİ Mİ?

Masterchef Semih, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Semih, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.