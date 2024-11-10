Masterchef programı 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Nigar, Semih, Kaan ve Eda oldu. Masterchef Semih elendi mi? Masterchef Semih kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Semih elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF SEMİH ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Nigar, Semih, Kaan ve Eda oldu. 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF SEMİH KİMDİR?

Aslen Mersinli ancak yarışmaya Maldivlerden katılıyor. Karadağ ve Dubai'de de çalışan Semih yurt dışı deneyimi ile tecrübe kazandı. Semih İşletme okurken 3. sınıfta bırakıp aşçılık eğitimi almaya başladı.