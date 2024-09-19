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MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi?

MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi?
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MasterChef'te takım mücadelelerinin sergilendiği gecede Mehmet Şef, yarışmacının davranışları karşında çılgına döndü. Yarışmacılardan Semih yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk etti. Peki, MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef takım mücadelelerine hız kesmeden devam ediyor.TV8'in sevilen yarışması MasterChef bugün olaylı bir geceye tanık olacak. MasterChef yarışmacısı, Mehmet Şef ile arasında çıkan tartışma sonrası önlüğünü fırlatarak stüdyoyu terk etti. Peki, MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti? MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?

MASTERCHEF SEMİH DİSKALİFİYE Mİ OLDU, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

MasterChef yarışmacılarından Semih, Mehmet Şef ile olaylı bir tartışma içerisine girdi. O anlar yeni bölüm fragmanına yansıdı.

MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi?

Semih'in şeflerin yorumlarına karşı sergilediği tutum Mehmet Şef'i rahatsız etti.

MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi?

Yarışma jürilerinden Mehmet Şef, Semih'in tavırları karşında oldukça sinirlendi.

MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi?

Mehmet Şef, Semih'e seini yükseltti.Mehmet Şef'in sözleri karşısında sinirlenen Semih önlüğünü fırlattı ve stüdyodan çıktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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