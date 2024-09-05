MasterChef Şekerli Pide tarifi! En güzel Şekerli Pide tarifi! Kula Şekerli Pide tarifi nasıl yapılır? Şekerli Pide için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Şekerli Pide aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Şekerli Pide tarifi nasıl yapılır? Şekerli Pide nedir? Şekerli Pide nasıl yapılır, Şekerli Pide yapılırken nelere dikkat edilir

ŞEKERLİ PİDE MALZEMELERİ

Malzeme : (1 adet pide için)

Çifte kavrulmuş tahin,

100 gr toz şeker,

125 gr hamur.

Yapılışı :

Hamur yarım parmak kalınlığında açılır, üzerine her tarafına yayılacak şekilde tahin sürülür. Toz şeker tahinin üzerine serpilir. Hamur rulo şeklinde yuvarlanır. Daha sonra bir uzundan tutulup daire şekline getirilir. Merdane ile 1 cm kalınlığında açılır. Üzerine çifte kavrulmuş tahin sürülüp, fırına verilir. Fırından çıkarıldıktan sonra 5 dakika bekletilip, servis yapılır.