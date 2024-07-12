MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Şehmus kimdir? MasterChef 2024 Şehmus kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ŞEHMUS KİMDİR?

MasterChef'e ilk turda patatesli dilimli levrek yemeğiyle jüri üyelerinden övgü alan Şeyhmus Uluğ, kendisini MasterChef platformunda gösterdiği performansla tanıttı.

Şeyhmus tekvando sporuyla da ilgilenen Şeyhmus, sporculuk kariyerinde yaşadığı ayağının kırılmasıyla bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Ancak bu durum onun mutfak serüvenine odaklanmasına olanak tanıdı.