Masterchef şeflerin anneleri kimlerdir? Masterchef Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in, Somer Şef'in annesi kim, isimleri ne, yaşları kaç?

Masterchef'te bugün şeflerin anneleri programa konuk olacak. Masterclass için yarışmacılara yemek yapacaklar. Masterchef şeflerin anneleri kimlerdir merak eden izleyiciler internette, Masterchef şeflerin anneleri kimlerdir? Masterchef Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in, Somer Şef'in annesi kim, isimleri ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Peki, Masterchef şeflerin anneleri kimlerdir? Masterchef Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in, Somer Şef'in annesi kim, isimleri ne?

MASTERCHEF JÜRİLERİN ANNELERİ KİMLERDİR?

Bugünkü Masterchef konukları Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in ve Somer Şef'in anneleri olacak.

Mehmet Şef'in annesi : Zeliha Hanım (Zeliha Yalçınkaya)

Zeliha Hanım (Zeliha Yalçınkaya) Danilo Şef'in annesi : Emilia Hanım (Emilia Zanna)

Emilia Hanım (Emilia Zanna) Somer Şef'in annesi : Ülkü Hanım (Ülkü Sivrioğlu)

MEHMET ŞEF'İN ANNESİ KİMDİR? ZELİHA YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Şef'in annesinin ismi Zeliha Yalçınkaya'dır. Zeliha Hanım bugün yarışmacılara Masterchef Masterclass'ta cevizli böreğin yapılışını anlatacak.

Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya Bolulu'dur ve Bolu'da yaşamaktadır. Mehmet Şef'in annesinin kaç yaşında olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.

DANİLO ŞEF'İN ANNESİ KİMDİR? EMİLİA ZANNA KİMDİR?

Danilo Şef'in annesinin ismi Emilia Zanna'dır. Emilia Hanım bugün yarışmacılara Masterchef Masterclass'ta İtalya'nın sevilen tatlısı Graffe'nin yapılışını anlatacak.

Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna İtalya'da yaşamaktadır. Danilo Şef'in annesinin kaç yaşında olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.

SOMER ŞEF'İN ANNESİ KİMDİR? ÜLKÜ SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Şef'in annesinin ismi Ülkü Sivrioğlu'dur. Ülkü Hanım bugün 14 Ekim Cuma günü Masterchef Masterclass bölümüne konuk olacak. Ülkü Hanım bugün yarışmacılara zeytinli baklalı fava yapılışını gösterecek.

Ülkü Sivrioğlu, Masterchef sunucusu Somer Şef'in annesidir. Somer Şef'in annesinin kaç yaşında olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.