Masterchef şefleri ne kadar kazanıyor? Masterchef şefleri maaşları maaşları merak edilenler arasında. Türkiye'de en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezonda da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sezon başında şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşlarıyla ilgili ileri sürülen yeni iddia dikkat çekti. Peki, Masterchef şefleri ne kadar kazanıyor 2022? Masterchef şefleri maaşları haberimizde...

MASTERCHEF ŞEFLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve bir hayli ilgi gören MasterChef Türkiye yarışmasının şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık kazançlarının 200-250 bin TL arasında olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili "Acun kesenin ağzını açmış" gibi yorumlarda bulundu.

AYLIK KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

Programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş aldığı ve şeflerin yıllık toplam kazançlarının 1.5 milyon TL bandına çıktığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları bu haberlerle ilgili "Acun kesenin ağzını açmış" yorumunda bulundu.

"PARA CİNSİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR"

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre; Mehmet Şef'in muhasebenin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Ancak konuyla ilgili iddia resmiyet kazanmadı.