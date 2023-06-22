Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Sefa Okyay Kılıç oldu. Peki, Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Sefa Okyay Kılıç oldu. Peki, Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Sefa Okyay Kılıç All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Sefa Okyay Kılıç ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 27 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce yarışma için Londra'dan ülkeye dönmüştür. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve Masterchef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

Sefa Okyay Kılıç Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sefa Okyay Kılıç'ın İnstagram'da 385 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "sefaokyayklc" şeklindedir.

MASTERCHEF SEFA ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Sefa Okyay Kılıç Masterchef 2023'te ana kadroya giren 6. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF SEFA HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Sefa Okyay Kılıç 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır. Masterchef 2020'de Sefa Okyay Kılıç sezonu 6. tamamlamıştır.