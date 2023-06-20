Masterchef Sedat kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Sedat Tuncer oldu. Peki, Masterchef Sedat Tuncer kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Sedat Tuncer oldu. Peki, Masterchef Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sedat Tuncer hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Sedat Tuncer All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Sedat Tuncer ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SEDAT KİMDİR?

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.

Sedat Tuncer Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sedat Tuncer'in İnstagram'da 40 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "sedatchef" şeklindedir.

MASTERCHEF SEDAT HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Sedat Tuncer 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.