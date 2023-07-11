Masterchef 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli olmuştu ve dün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynanmıştı. Fakat All Star tanıtım fragmanında gözüken şampiyon ve finalistler şuanda ana kadroda yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef şampiyon ve finalist yarışmacılar ne zaman gelecek, ne zaman 2023'e dahil olacak? Masterchef 2023'te şampiyon yarışmacılar olacak mı? merak etti. İşte detaylar...

Somer Şef bugün şampiyon ve finalist yarışmacılar hakkında bilgi verdi. Peki, Masterchef 2023 şampiyon yarışmacılar yarışmaya ne zaman katılacak? Masterchef 2023 All Star'a finalist yarışmacılar yarışmaya ne zaman dahil olacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide

Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda

Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda

Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan

Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat

Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa

Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya

Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra

Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray

Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker

Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen

Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu

Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin

Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara

Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert

Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay

Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra

Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz

Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze

Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga

MASTERCHEF 2023'TE ŞAMPİYON VE FİNALİST YARIŞMACILAR YOK MU, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadroda şuanda 20 kişi var ve geçen sezonun finalistleri ve şampiyonları henüz programda yer almıyor. Normalde tanıtım fragmanında geçen sezonun finalistleri ve şampiyonları gözükmüştü. Fakat halen yeni sezonda yer almadı.