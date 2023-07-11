Masterchef şampiyon ve finalist yarışmacılar ne zaman gelecek, ne zaman 2023'e dahil olacak? Masterchef 2023'te şampiyon yarışmacılar olacak mı?
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Masterchef 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli olmuştu ve dün sezonun ilk kaptanlık oyunu oynanmıştı. Fakat All Star tanıtım fragmanında gözüken şampiyon ve finalistler şuanda ana kadroda yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef şampiyon ve finalist yarışmacılar ne zaman gelecek, ne zaman 2023'e dahil olacak? Masterchef 2023'te şampiyon yarışmacılar olacak mı? merak etti. İşte detaylar...
Somer Şef bugün şampiyon ve finalist yarışmacılar hakkında bilgi verdi. Peki, Masterchef 2023 şampiyon yarışmacılar yarışmaya ne zaman katılacak? Masterchef 2023 All Star'a finalist yarışmacılar yarışmaya ne zaman dahil olacak? İşte bilgiler...
MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?
Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide
Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda
Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda
Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan
Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat
Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa
Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya
Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra
Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray
Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker
Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen
Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu
Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin
Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara
Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert
Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay
Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra
Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz
Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze
Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga
MASTERCHEF 2023'TE ŞAMPİYON VE FİNALİST YARIŞMACILAR YOK MU, NE ZAMAN GELECEK?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadroda şuanda 20 kişi var ve geçen sezonun finalistleri ve şampiyonları henüz programda yer almıyor. Normalde tanıtım fragmanında geçen sezonun finalistleri ve şampiyonları gözükmüştü. Fakat halen yeni sezonda yer almadı.
Konu hakkında Somer Şef dünkü bölümde yeni bir açıklama yaptı. Somer Şef'in yaptığı açıklamaya göre, geçmiş sezon finalistleri ve şampiyonları Masterchef 2023'ün ilerleyen dönemlerinde programa katılacak. Yani ilerleyen zamanlarda geçmiş sezonun 1. ve 2. leri programa dahil olacak. Bazı kaynaklara göre şuanki 20 kişiden 10 kişi kalınca geçmiş sezonların 1. ve 2. leri (toplam 10 kişi) olmak üzere tekrardan programa dahil olacak. Fakat bu konu hakkında net bilgi yok. Ama Somer Şef'in yaptığı açıklamaya göre ilerleyen haftalarda Cemre, Metin, Eren, Hasan, Kıvanç gibi sezonun 1. leri ve 2. leri programa sonradan dahil olacak.