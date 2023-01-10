Masterchef şampiyon Kıvanç mı, Metin mi oldu? 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef birincisi kim oldu?

Masterchef'te final heyecanın başlaması ile birlikte Kıvanç mı Metin mi şampiyon oldu merak edildi. TV8'de bu akşam Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef şampiyon Kıvanç mı oldu, Metin mi oldu? İşte Masterchef şampiyonu!

Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef'te final heyecanın başlaması ile birlikte Kıvanç mı Metin mi şampiyon oldu merak edildi. TV8'de bu akşam Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef şampiyon Kıvanç mı oldu, Metin mi oldu? İşte Masterchef şampiyonu haberimizde...

MASTERCHEF ŞAMPİYON METİN Mİ, KIVANÇ MI OLDU?

Masterchef'te şampiyon bu akşam belli olacak. Masterchef'in finalistlerinden Metin ve Kıvanç şampiyonluk için yarışacak. Masterchef şampiyonu büyük ödülün de sahibi olacak. Uzun bir sezonun ardından Masterchef finalinde şampiyonluk için yarışacak olan Kıvanç ve Metin hangisi şampiyon olacak merak konusu. İki yarışmacı da final etabında jürinin son değerlendirmelerinin ardından şampiyon olmak için mücadele edecek. Yarışmacılar en güzel tabakları hazırlayıp jüriden tam puan almaya çalışırken seyirciler de ekran başından bu heyecana canlı olarak ortak olabilecekler. Peki Masterchef 2023 şampiyonu kim olacak? Metin mi, Kıvanç mı? Masterchef final heyecanı tüm detayları ile haberimizde yer alacak.

MASTERCEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?



Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.