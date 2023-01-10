MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef 2023 şampiyonu kim oldu? Bu sezonun MasterChef şampiyonu belli oluyor!

Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. Masterchef şampiyon kim oldu 2023 sezonu için merak ediliyor. Bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan birisi Masterchef şampiyonu olacak. Peki, Masterchef şampiyon Kıvanç mı oldu, yoksa Masterchef şampiyon Metin mi oldu? Bu akşam başlayacak finalde Masterchef şampiyon kim yanıtı belli olacak. İşte, MasterChef 20222 şampiyonu kim oldu? Detaylar...

Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. Masterchef şampiyon kim oldu 2023 sezonu için merak ediliyor. Bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan birisi Masterchef şampiyonu olacak. Peki, Masterchef şampiyon Kıvanç mı oldu, yoksa Masterchef şampiyon Metin mi oldu? Bu akşam başlayacak finalde Masterchef şampiyon kim yanıtı belli olacak. İşte, MasterChef 20222 şampiyonu kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?

Masterchef'te şampiyon bu hafta belli olacak. Masterchef'in finalistlerinden Metin ve Kıvanç şampiyonluk için yarışacak. Masterchef şampiyonu büyük ödülün de sahibi olacak. Uzun bir sezonun ardından Masterchef finalinde şampiyonluk için yarışacak olan Kıvanç ve Metin hangisi şampiyon olacak merak konusu. İki yarışmacı da final etabında jürinin son değerlendirmelerinin ardından şampiyon olmak için mücadele edecek. Yarışmacılar en güzel tabakları hazırlayıp jüriden tam puan almaya çalışırken seyirciler de ekran başından bu heyecana canlı olarak ortak olabilecekler. Peki Masterchef 2023 şampiyonu kim olacak? Metin mi, Kıvanç mı? Masterchef final heyecanı tüm detayları ile haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan biri bu hafta Masterchef'in bu sezonki şampiyonu olacak.

Kıvanç

Metin

MASTERCEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.