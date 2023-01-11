Masterchef şampiyon kim BELLİ OLDU! KIVANÇ MI, METİN Mİ? Masterchef final kim kazandı? Masterchef birincisi kim, şampiyonu kim oldu?
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Masterchef'te final canlı yayın ile ekranlara geliyor. Masterchef şampiyonu kim oldu 2023 sezonu için merak ediliyor. Bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan birisi Masterchef şampiyonu olacak. Peki, Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef şampiyon Kıvanç oldu mu, şampiyon Metin oldu mu? Masterchef birincisi kim oldu, hangi yarışmacı Masterchef final kazandı? Detaylar...
Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. Masterchef şampiyonu kim oldu 2023 sezonu için merak ediliyor. Bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan birisi Masterchef şampiyonu olacak. Peki, Masterchef şampiyon kim oldu? Masterchef şampiyon Kıvanç oldu mu, şampiyon Metin oldu mu? Masterchef birincisi kim oldu, hangi yarışmacı Masterchef final kazandı? İşte Masterchef şampiyonu!
Masterchef'te şampiyon Metin oldu. Metin jüri üyelerinden aldığı 70 puanla Masterchef şampiyonu olurken, Kıvanç 65 puanla ikinci oldu.
Masterchef'te bu sezon finale Metin ve Kıvanç kaldı. İki yarışmacıdan biri bu hafta Masterchef'in bu sezonki şampiyonu olacak.
- Kıvanç
- Metin
Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.
Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.
Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.
Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı.
Masterchef geçmiş şampiyonları ve ikincileri şunlardır:
- Masterchef (2011) 1. sezon şampiyonu: Muzaffer Şenduran
- Masterchef (2011) 1. sezon ikincisi: Uğur Kardaş
- Masterchef (2018) 2. sezon şampiyonu: Kerem Giritlioğlu
- Masterchef (2018) 2. sezon ikincisi: Ferhat Bora
- Masterchef (2019) 3. sezon şampiyonu: Cemre Uyanık
- Masterchef (2019) 3. sezon ikincisi: Alican Sabunsoy
- Masterchef (2020) 4. sezon şampiyonu: Serhat Doğramacı
- Masterchef (2020) 4. sezon ikincisi: Barbaros Yoloğlu
- Masterchef (2021) 5. sezon şampiyonu: Eren Kaşıkçı
- Masterchef (2021) 5. sezon ikincisi: Hasan Biltekin