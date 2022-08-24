Geçtiğimiz akşam Masterchef 2022 ilk bölümünde eski yarışmacılar da programa konuk olmuştu. Programda Safanur'un Danilo Zanna'nın yanında çalıştığı öğrenildi. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Safanur nerede çalışıyor, hangi restoranda? Masterchef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Safanur nerede çalışıyor, hangi restoranda? Masterchef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Safanur mesleği nedir?

MASTERCHEF SAFANUR NEREDE ÇALIŞIYOR?

Masterchef 2021 yarışmacısı Safanur Bol, Masterchef jürlerinden olan Danilo Zanna'nın restoranında çalışmaktadır.

DANİLO ŞEF'İN RESTORANI NEREDEDİR?

Masterchef Danilo Şef'in yeni restoranı İstanbul'daki Vadistanbul'da açıldı. Yeni restoranın adı Filo D'olio oldu. Bu restoranda daha çok İtalyan mutfağı bulunuyor. Ek olarak Danilo Zanna'nın Filo D'Olio adını taşıyan restoran ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol dahil olmuştur.

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

MasterChef Safanur Bol, 23 yaşındadır. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okudu ve 2020 yılında mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi bulunmakta.