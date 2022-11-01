Ekranların sevilen programı Masterchef bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef saat kaçta, neden yok, neden başlamadı? 1 Kasım 2022 Salı Masterchef yeni bölüm yok mu? Masterchef yeni bölüm saat kaçta? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef bu akşam yok mu, niye yok, neden yok? Masterchef yeni bölüm saat kaçta? Masterchef yeni bölüm neden yok?

MASTERCHEF 1 KASIM YENİ BÖLÜM VAR MI, NEDEN YOK?

Masterchef bugün (1 Kasım Salı 2022) saat 22:15'de başlayacak . Masterchef yeni bölümü var fakat saat 20:00 'da değil 22:15'de başlayacak. Masterchef neden geç başlıyor henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'dan yapılan duyuru:

"Takımlar 5 çeşitten oluşan evde misafir menüsü hazırlayacak. #MasterChefTürkiye yeni bölüm bu akşam 22.15'te TV8'de."

1 KASIM 2022 TV8 YAYIN AKIŞI