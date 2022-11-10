Masterchef kaçta bitiyor merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef programından sonra yayınlanacak dizi veya programları bekleyen izleyiciler Masterchef saat kaçta bitiyor? Masterchef kaç saat sürüyor? Merak etmekte. Peki, Masterchef kaça kadar yayınlanıyor?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf: Bizi aç bırakırdı

Masterchef saat kaçta bitiyor? TV8'de yayınlanan Masterchef programından sonra yayınlanacak dizi veya programları bekleyen izleyiciler Masterchef saat kaçta bitiyor? Masterchef kaç saat sürüyor? Merak etmekte. Peki, Masterchef kaça kadar yayınlanıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF SAAT KAÇTA BİTİYOR?

TV8 yayın akışına göre Masterchef saat 00.15'te bitmektedir. Ancak TV8 yayın akışında bazı günler için değişiklik yapılabileceği için Masterchef'in bitiş saati de değişiklik gösterebilmektedir.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YOK?

Masterchef sadece Çarşamba akşamları yayınlanmıyor. Haftanı geri kalan diğer günleri yeni bölümleri ile TV8'de Masterchef yarışma programı yayınlanmaya devam ediyor.

MASTERCHEF'İ KİM SUNUYOR?

Masterchef'in sunucuları ve aynı zamanda şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'dur.