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Masterchef saat kaçta bitiyor? 2024 Masterchef saat kaça kadar sürüyor, kaçta biter?

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TV8'de yayınlanan ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her Masterchef bölümünün sonunda bir kazanan veya elenen takım ya da yarışmacı oluyor. Peki, Masterchef saat kaçta bitiyor? Masterchef'in sonunda ne olduğunu merak edenler sabırsızlıkla beklerken Masterchef saat kaça kadar sürüyor, kaçta biter araştırıyorlar. İşte Masterchef'in bitiş saati!

Masterchef saat kaçta bitiyor? TV8'de yayınlanan ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her Masterchef bölümünün sonunda bir kazanan veya elenen takım ya da yarışmacı oluyor. Peki, Masterchef saat kaçta bitiyor? Masterchef'in sonunda ne olduğunu merak edenler sabırsızlıkla beklerken Masterchef saat kaça kadar sürüyor, kaçta biter araştırıyorlar. İşte Masterchef'in bitiş saati haberimizde!

MASTERCHEF SAAT KAÇTA BİTİYOR?

TV8 yayın akışına göre Masterchef haftanın her günü saat 20.00'de başlıyor ve saat 00.15'te bitiyor. Genellikle saat 00.15'te Masterchef'in tekrar bölümü TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

Masterchef geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezonda TV8'de yayınlanıyor. Haftanın her günü akşam saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara geliyor.

MASTERCHEF'İN YAYIN GÜNLERİ

Masterchef haftanın her günü yayınlanmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu her akşam Masterchef'in yeni bölümü ekrana gelmektedir.

TV8 yayın akışına göre Masterchef Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00'de yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Masterchef'in yayınlanmadığı gün bulunmamaktadır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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