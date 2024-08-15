MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler!

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ropa Vieja aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja nedir? Ropa Vieja nasıl yapılır, Ropa Vieja yapılırken nelere dikkat edilir

ROPA VİEJAMALZEMELERİ

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

• 2 pound dana bifteği

• 1 su bardağı dana suyu

• 1 (8 ons) kutu domates sosu

• 1 (6 ons) kutu domates salçası

• 1 yeşil dolmalık biber, çekirdekleri çıkarılmış ve şeritler halinde doğranmış

• 1 adet küçük soğan, dilimlenmiş

• 2 diş sarımsak, doğranmış

• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş kimyon

• 1 tatlı kaşığı kıyılmış taze kişniş

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı beyaz sirke

ROPA VİEJA NASIL YAPILIR?

Büyük bir tavada bitkisel yağı orta-yüksek ateşte ısıtın. Biftekleri ekleyin ve her tarafı kızarana kadar yaklaşık 4 dakika pişirin. Biftekleri yavaş pişiriciye aktarın; et suyu ve domates sosu ekleyin. Domates salçası, dolmalık biber, soğan, sarımsak, kimyon, kişniş, zeytinyağı ve sirke ekleyin; iyice karışana kadar karıştırın.

Kapağını kapatıp düşük ayarda 10 saate kadar, yüksek ayarda ise 4 saat pişirin. Biftekleri iki çatal yardımıyla yavaş pişiricide parçalayın.