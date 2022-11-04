MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Rıfat kimdir, İnstagram hesabı ne? Rıfat Yurttaş kaç yaşında, nereli? MasterChef Rıfat Yurttaş Instagram hesabı! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Rıfat Yurttaş'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Rıfat kimdir, İnstagram hesabı ne? Rıfat Yurttaş kaç yaşında, nereli? MasterChef Rıfat Yurttaş Instagram hesabı!

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR?

İzmir Çeşmeli olan Rıfat Yurttaş, üniversitede hukuk fakültesini kazandı ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başladı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve en popüler otel ve işletmelerde staj şansı yakaladı. Ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip isim, meslek eğitim merkezlerinde aşçılık kurslar vererek beslenme koçluğu da yaptı.

MASTERCHEF RIFAT İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Rıfat Yuttaş, @rifatyurttas kullanıcı adıyla 150 bin takipçisi bulunmaktadır.