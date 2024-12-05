MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bölüm ekrana gelecek. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimler dikkatleri çekti. MasterChef Rıfat kim, kaç yaşına, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede?

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

İzmir Çeşmeli olan Rıfat Yurttaş, üniversitede hukuk fakültesini kazandı ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başladı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve en popüler otel ve işletmelerde staj şansı yakaladı. Ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip isim, meslek eğitim merkezlerinde aşçılık kurslar vererek beslenme koçluğu da yaptı.

Rıfat Yurttaş, 1992 yılında doğdu. İzmir Çeşmeli olan yarışmacı, küçüklüğünden beri yemek yapmaya merak duymuştur. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat Yurttaş, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmıştır.

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ HANGİ YIL YARIŞTI?

Rıfat, MasterChef Türkiye'nin 2019 yılındaki yarışmacısıdır.