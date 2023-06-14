Masterchef Rıfat kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Rıfat Yurttaş oldu. Peki, Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Rıfat Yurttaş oldu. Peki, Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Rıfat Yurttaş hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Rıfat Yurttaş All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Rıfat Yurttaş kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ KİMDİR?

İzmir Çeşmeli olan Rıfat Yurttaş, üniversitede hukuk fakültesini kazandı ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başladı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve en popüler otel ve işletmelerde staj şansı yakaladı. Ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip isim, meslek eğitim merkezlerinde aşçılık kurslar vererek beslenme koçluğu da yaptı. MasterChef Rıfat Yuttaş, @rifatyurttas kullanıcı adıyla 150 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF RIFAT YURTTAŞ HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Rıfat Yurttaş 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır. 2019 sezonunun 6. sı olmuştur.