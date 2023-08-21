Masterchef Rıfat nerede, neden yok, elendi mi? Masterchef Rıfat neden elendi? Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 20 Ağustos Pazar gecesi eleme yaşandı. Rıfat, 7 eleme arasından sezonun altıncı elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Rıfat elendi mi, neden elendi? Masterchef Rıfat Yurttaş neden yok, elendi mi? Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Rıfat Yurttaş kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Rıfat'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Rıfat Yurttaş elendi mi, neden elendi? Masterchef Rıfat Yurttaş neden yok, elendi mi? Masterchef Rıfat kimdir, kaç yaşında, nereli? Rıfat Yurttaş yarışmada neden yok?

MASTERCHEF RIFAT ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 20 Ağustos 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Rıfat Yurttaş olmuştu. Rıfat bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF RIFATKİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 yılında doğdu. İzmir Çeşmeli olan yarışmacı, küçüklüğünden beri yemek yapmaya merak duymuştur. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat Yurttaş, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmıştır.

İzmir Çeşmeli olan Rıfat Yurttaş, üniversitede hukuk fakültesini kazandı ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başladı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve en popüler otel ve işletmelerde staj şansı yakaladı. Ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip isim, meslek eğitim merkezlerinde aşçılık kurslar vererek beslenme koçluğu da yaptı. MasterChef Rıfat Yuttaş, @rifatyurttas kullanıcı adıyla 150 bin takipçisi bulunmaktadır.

Rıfat Yurttaş, Masterchef'te daha önce 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır. Rıfat 2019 yılında sezonu 6. sırada tamamlamıştı.