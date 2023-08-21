TV8'de yayınlanan Masterchef programında bu hafta kimin elendiği merak ediliyor. Masterchef Rıfat mı Ayaz mı elendi ve Masterchef Rıfat mı elendi gündeme geliyor. Masterchef kim gitti ve 20 Ağustos Masterchef kim elendi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Rıfat elendi mi? 20 Ağustos Masterchef Rıfat mı Ayaz mı elendi? Masterchef kim gitti?

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MASTERCHEF RIFAT ELENDİ Mİ?

Masterchef programında bu hafta eleme adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Bu hafta elenen isim Rıfat oldu.

20 AĞUSTOS MASTERCHEF RIFAT MI ELENDİ?

20 Ağustos günü yayınlanan yeni bölümde Masterchef yarışmasına veda eden isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri yarışmacılara şeftali ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları şeftali ile birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adayları Sergen, Esra, Alican, Sefa, Azize, Rıfat ve Ayaz oldu. Masterchef yarışmasından elenen isim bu hafta Rıfat oldu.