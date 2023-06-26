Masterchef Rabia kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Rabia Nur Çamurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Rabia Nur Çamurlu oldu. Peki, Masterchef Rabia Nur Çamurlu kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Rabia Nur Çamurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Rabia Nur Çamurlu oldu. Peki, Masterchef Rabia Nur Çamurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Rabia Nur Çamurlu hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Rabia Nur Çamurlu All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Rabia Nur Çamurlu ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR?

23 yaşında olan Rabia Nur aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Rabia Nur, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir. 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Rabia Nur Çamurlu Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Rabia Nur Çamurlu'nun İnstagram'da 75 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "rabianurcmrl" şeklindedir.

MASTERCHEF RABİA NUR HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Rabia Nur Çamurlu 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.