MasterChef Pulpo A La Galllega tarifi! En güzel Pulpo A La Galllega tarifi! Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega için malzeme

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pulpo A La Galllega aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega nedir? Pulpo A La Galllega nasıl yapılır, Pulpo A La Galllega yapılırken nelere dikkat edilir

PULPO A LA GALLLEGA MALZEMELERİ

4 kişilik

1 kg ahtapot

500 gr patates

1 havuç

1 sap kereviz

1/2 soğan

maydanoz

tatlı kırmızı biber

tuz

sızma zeytinyağı

PULPO A LA GALLLEGA NASIL YAPILIR?

Ahtapotu pişirme suyunu bırakarak tavadan kaldırın ve soğumaya bırakın.

Patatesleri de aynı suda pişirin (çok su çekerler diye bütün olarak ve kabuklarıyla pişirdim ama gerçekte soyulmuş ve dilimler halinde pişirilmeleri gerekiyor), soyun ve dilimler halinde kesin.

Ahtapot soğuyunca parçalara ayırın.

Şimdi patatesleri servis tabağına dizin, ahtapotu, doğranmış maydanozu, biraz yağ ve kırmızı biberi ekleyin.

Galiçya ahtapotunuz masaya getirilmeye hazır.