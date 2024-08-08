MasterChef Pulpo A La Galllega tarifi! En güzel Pulpo A La Galllega tarifi! Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega için malzeme
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pulpo A La Galllega hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pulpo A La Galllega hazırladı. Peki, Pulpo A La Galllega tarifi nedir? Pulpo A La Galllega nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega nedir?
İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pulpo A La Galllega aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega nedir? Pulpo A La Galllega nasıl yapılır, Pulpo A La Galllega yapılırken nelere dikkat edilir
PULPO A LA GALLLEGA MALZEMELERİ
4 kişilik
1 kg ahtapot
500 gr patates
1 havuç
1 sap kereviz
1/2 soğan
maydanoz
tatlı kırmızı biber
tuz
sızma zeytinyağı
PULPO A LA GALLLEGA NASIL YAPILIR?
Ahtapotu pişirme suyunu bırakarak tavadan kaldırın ve soğumaya bırakın.
Patatesleri de aynı suda pişirin (çok su çekerler diye bütün olarak ve kabuklarıyla pişirdim ama gerçekte soyulmuş ve dilimler halinde pişirilmeleri gerekiyor), soyun ve dilimler halinde kesin.
Ahtapot soğuyunca parçalara ayırın.
Şimdi patatesleri servis tabağına dizin, ahtapotu, doğranmış maydanozu, biraz yağ ve kırmızı biberi ekleyin.
Galiçya ahtapotunuz masaya getirilmeye hazır.