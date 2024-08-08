MasterChef Pulpo A La Galllega tarifi! En güzel Pulpo A La Galllega tarifi! Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega için malzeme

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pulpo A La Galllega aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pulpo A La Galllega tarifi nasıl yapılır? Pulpo A La Galllega nedir? Pulpo A La Galllega nasıl yapılır, Pulpo A La Galllega yapılırken nelere dikkat edilir

PULPO A LA GALLLEGA MALZEMELERİ

1,2 kg Ahtapot (tercihen tek bir büyük ahtapot)

400 gr Patates

Tatlı kırmızı biber

Baharatlı kırmızı biber

3 adet defne yaprağı

birkaç ardıç meyvesi

tuz

Sızma zeytinyağı

PULPO A LA GALLLEGA NASIL YAPILIR?

Ahtapotu hazırlamadan birkaç gün önce tercihen satın alın, kafasını temizleyin ve iki gün dondurun: bu işlem etin yumuşamasına yardımcı olacaktır. Ahtapotu hazırlamadan önce çözdürün.

Alternatif olarak taze ahtapotu bir et döveceğiyle çırpın.

Birkaç defne yaprağı ve birkaç ardıç meyvesi ile bol su kaynatın.

Asustar tekniğini uygulayın , yani ahtapotu başından tutun, dokunaçları daldırın ve 3-4 kez yukarı çekin, ardından dokunaçların kıvrılması için kaynatın, ardından yaklaşık 50 dakika pişirin.

Bu arada patatesleri bol tuzlu suda pişene kadar (yaklaşık 40 dakika) haşlayın.

Patatesleri soyun, halkalar halinde kesin ve kesme tahtasına dizin.

Ahtapot pişirildiğinde (sıcak olarak tüketilmelidir, bu nedenle ellerinizi biraz yakmaya hazır olun!), dokunaçları parçalar halinde kesin ve patateslerin üzerine dizin, bir tutam tuzla baharatlayın.

Tatlı kırmızı biberi baharatlı olanla karıştırın (ikiye bir oranında) ve ahtapotun yüzeyine serpin.

Bol miktarda sızma zeytinyağı ile bitirin ve en iyi İspanyol geleneğinin gerektirdiği şekilde tadını çıkarabilmek için mutlaka masanın ortasına kürdan koyarak servis yapın.

Afiyet olsun, pulpo a la gallega'nız hazır!