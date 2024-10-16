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MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler!

MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler!
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Puf böreği tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel puf böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında puf böreği hazırladı. Peki, puf böreği tarifi nedir? Puf böreği nasıl yapılır? Puf böreği nedir?

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif puf böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği nedir? Puf böreği nasıl yapılır, puf böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

MALZEMELER:

3 bardak un

1/2 bardak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Hamur için)

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tereyağı (Hamur için)

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak sıvı yağ (Kızartma için)

İçi: 1 bardak ufalanmış beyaz peynir

1/2 bardak kıyılmış maydanoz

1 yumurta (çırpılmış)

Hamurun Yapılışı

Unu geniş bir kaba koyup ortasını havuz gibi açın, tuzu, suyu yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yapın. Üstünü kapatıp 10 dakika dinlendirin. Unlanmış bir zeminde oklavayla hamuru açın. 25 cm. çapında açıldığında ince bir oklava alın. (2,5 kalınlığında)ve hamurun çapı 50 cm kadar olana kadar hamuru açmaya devam edin. İnce bir hamur tabakası (2,5 milimetre kadar) elde etmek için oklavanın 2,5 cm kalınlığında olması gerekir. Bunu yapabilmek için hamurun üstüne un serpip bir ucunu oklavanın kenarına sarıp kapatıp tekrar açın sonra hamuru çevirip değişik açılardan açarak hamurun her tarafını eşit şekilde düzleştirin. Şimdi küçük bir tencerede tereyağını eritin, kahverengi olmadan iyice eriyip kızdığında ocağın üstünden alın ikinci yemek kaşığı dolusu tereyağını ekleyin iyice bastırarak erimesini sağlayın, bu işlem ateşin üstünde olmamalıdır. Sonra bu yağı geniş bir daire biçimindeki hamurun üzerine eşit bir şekilde sürün ve hamuru 4'e bölün, her birini üstüste gelecek şekilde yerleştirip dolapta 1 saat bekletin.

Yağlanmış hamuru top haline getirin ve sonra daha küçük toplara bölün. Önce birini sonra ötekini unlanmış un tahtasının üstüne koyup 50 cm çapında açın. Sonra 10 cm büyüklüğünde daire biçiminde çıktığı kadar kesip içine (tatlı kaşığı) harcı koyun ve yarım ay biçiminde katlayın, uçlarını ıslak parmaklarınızla bastırıp birleştirin. Hamurun tümü açılıp kesildiğinde ve harcı konduğunda bir bardak sıvı yağ (herhangi bir bitkisel yağ olabilir) ısıtın, yağ iyice kızdığında 3 ya da 4 tane yarım ay biçimindeki hamurları içine atın (kızartma tencereniz büyükse daha fazla koyabilirsiniz) her iki tarafı altın renginde kızartıp kabarıncaya kadar bekleyin. Sıcakken servis edin. 2 düzine kadar çıkar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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