MasterChef puan durumu ne? 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

Semh ve Onur finale kalan ilk 2 isim oldu.

3aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

İŞTE FİNALE ÇIKMAK İSTEYEN YARIŞMACILAR

KEREM



BEYZA



EDA



İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan 3 isim bu akşam belli odu. Onur ve Semih ilk 4'e kalan ilk iki yarışmacı olmuştu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Semih.

2. Ceket : Onur

3. Ceket :

29 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi puanlama henüz sona ermedi.