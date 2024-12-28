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Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?
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Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 27 Aralık Cuma akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 27 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?

MASTERCHEF YUKARI KİM ÇIKTI?

MasterChef'te ilk 4 e kalmak için mücadele ediliyor.

5 aday bugün yukarı çıkmak için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR
SEMİH

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?


KEREM

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?


BEYZA

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?


ONUR

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?


EDA

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?


İLK 4'E KİM KALDI?

İlk 4'e kalan ilk isim bu akşam belli odu.

İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Semih.

26 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi puanlama sonucu Semih oldu.

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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