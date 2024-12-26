Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 26 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 26 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 5. ceket kazanmak için 2 aday var.

2 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILARSEMİH

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


ERİM

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


BEYZA
5. CEKETİ KİM KAZANDI

5. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?
1. Ceket: Kerem

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


2. Ceket: Onur

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


3. Ceket: Eda

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


4. Ceket: Beyza

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


5. Ceket: ?
26 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikici ceketin sahibi Onur oldu. 3. ceketi kazanan Eda oldu. 4. ceketin sahibi ise Beyza oldu. 5. isim ise henüz netleşmedi.

Puanlama henüz başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
img

İsrail Yemeni vurdu, DSÖ başkanı saldırının ortasında kaldı
img

Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Bu toplu mezardan sadece onların cesedi çıktı
İkinci el araçlarda zorunlu trafik sigortası dönemi
İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyorlar
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti

Son Dakika Haberleri

Bitlis okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Bitlis Valiliği)? En-Nesyri gidiyor mu, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kırklareli okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Kırklareli Valiliği)? İstanbul okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Şırnak okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Şırnak Valiliği)? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak 26 Aralık? "Request is not allowed" ne demek? Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat ne zaman yarıştı, şampiyonluğu var mı, restoranı nerede? Van okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Van Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Malatya okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Malatya Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.