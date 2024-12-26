Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 26 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 26 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 5. ceket kazanmak için 2 aday var.

2 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILARSEMİH



ERİM



BEYZA

5. CEKETİ KİM KAZANDI

5. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Kerem



2. Ceket: Onur



3. Ceket: Eda



4. Ceket: Beyza



5. Ceket: ?

26 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikici ceketin sahibi Onur oldu. 3. ceketi kazanan Eda oldu. 4. ceketin sahibi ise Beyza oldu. 5. isim ise henüz netleşmedi.

Puanlama henüz başlamadı.