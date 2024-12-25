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Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?
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Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 25 Aralık Çarşamba akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? MasterChef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 4. ceket kazanmak için 3 aday var.

3 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILARSEMİH

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


ERİM

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?


BEYZA

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

4. CEKETİ KİM KAZANDI

4. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Kerem

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

2. Ceket: Onur

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

3. Ceket: Eda

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

4. Ceket: ?

25 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikici ceketin sahibi Onur oldu. 3. ceketi kazanan Eda oldu. 4. ceketin sahibi ise henüznetleşmedi.

Puanlama henüz başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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