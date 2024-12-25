Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? MasterChef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 4. ceket kazanmak için 3 aday var.

3 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILARSEMİH



ERİM



BEYZA

4. CEKETİ KİM KAZANDI

4. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM?

1. Ceket: Kerem

2. Ceket: Onur

3. Ceket: Eda

4. Ceket: ?

25 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikici ceketin sahibi Onur oldu. 3. ceketi kazanan Eda oldu. 4. ceketin sahibi ise henüznetleşmedi.

Puanlama henüz başlamadı.