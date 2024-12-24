Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef puan durumu ne? MasterChefpuan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 2. ceket kazanmak için 5 aday var.

5 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR

EDA







ERİM



BEYZA



ONUR









CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Kerem

2. Ceket: Onur

24 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikinci ceketin sahibi henüz netleşmedi.

Puanlama devam ediyor.

Son puan durumu: