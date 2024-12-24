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Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?
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Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef puan durumu ne? MasterChefpuan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 2. ceket kazanmak için 5 aday var.

5 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR
EDA


Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

SEMİH

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?


ERİM

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?


BEYZA

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?


ONUR

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?





CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Kerem

2. Ceket: Onur

24 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te birinci ceketin sahibi Kerem olurken, ikinci ceketin sahibi henüz netleşmedi.

Puanlama devam ediyor.

Son puan durumu:

Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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