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Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?
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Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?

CEKET KAZANANLAR KİM?
Ceket kazananlar:
BEYZA

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?


KEREM

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?


SEMİH

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?


ERİM

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?


20 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi Erim oldu. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar 5. ceketi alabilmek için mücadele etti.

Puan durumu:

Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?

Puan durumu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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