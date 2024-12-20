Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?
Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?
CEKET KAZANANLAR KİM?
Ceket kazananlar:
BEYZA
KEREM
SEMİH
ERİM
20 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?
Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi Erim oldu. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar 5. ceketi alabilmek için mücadele etti.
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