Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç?

CEKET KAZANANLAR KİM?

Ceket kazananlar:

BEYZA



KEREM



SEMİH



ERİM



20 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi Erim oldu. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar 5. ceketi alabilmek için mücadele etti.

Puan durumu:

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