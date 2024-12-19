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Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?

Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç? MasterChef puan durumu ne?

Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?

CEKET KAZANANLAR KİM?
Ceket kazananlar:

BEYZA

Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?


KEREM

Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?


SEMİH

Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?


19 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti.

İşte puan durumu::

Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?

Yarışma devam ediyor. Ceket mücadelesi henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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