Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te finale yaklaşılıyor. MasterChef puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç? MasterChef puan durumu ne?
Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı.Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
CEKET KAZANANLAR KİM?
Ceket kazananlar:
BEYZA
KEREM
SEMİH
19 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?
Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti.
İşte puan durumu::
Yarışma devam ediyor. Ceket mücadelesi henüz sona ermedi.