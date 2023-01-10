MasterChef final puan durumu! Kıvanç mı kazandı Metin mi? 10 Ocak MasterChef final gecesi puan durumu ne?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Final bölümüyle ekranlara gelen MasterChef yarışmasında puan durumu merak konusu oldu. Peki, MasterChef puan durumu! Kıvanç mı kazandı Metin mi? 10 Ocak MasterChef final gecesi puan durumu ne? İşte detaylar...

Masterchef puan durumu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef final bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef final gecesi puan durumu merak konusu oldu. Peki, MasterChef puan durumu! Kıvanç mı kazandı Metin mi? 10 Ocak MasterChef final gecesi puan durumu ne? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF FİNAL PUAN DURUMU!

MasterChef final gecesinde puan durumu araştırılmaya başlandı. Finalistlerden Kıvanç 41 puan Metin ise 42 puandadır.