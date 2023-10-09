MasterChef Türkiye'nin 9 Ekim tarihinde yayınlanan 113. Bölümünde Şefler Kaptanlık Oyununda şefler yarışmacılardan "Profiterol" yapmalarını istedi. En iyi profiterolü yapan ismin kaptanlık oyununu kazanacağı yarış sonrasın Profiterol tarifi araştırılmaya başladı. Peki, MasterChef profiterol nasıl yapılır? 9 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!

MasterChef profiterol nasıl yapılır? 9 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!

Masterchef'in 113. bölümüyle birikte "profiterol nasıl yapılır? 9 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!" konuları araştırılmaya başlandı. İşte merak edenler için en iyi Profiterolün tarifi, nasıl yapılacağı, kullanılması gereken malzemeler ve miktarları haberimizde.

MASTERCHEF PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

• Pastacı Kreması

• 300 ml süt

• 3 yumurta sarısı

• 60 gr (4 yemek kaşığı) tozşeker

• 40 gr (2 yemek kaşığı) un

• 15 gr (2 yemek kaşığı) mısır nişastası

• 20 gr (1 yemek kaşığı) tereyağı

• 1 paket şekerli vanilin

Profiterol hamuru

• 200 ml (1 su bardağı) su

• 80 gr (4 yemek kaşığı) tereyağı

• 130 gr (1 dolu su bardağı) un

• pinçik tuz

• 4 büyük boy ya da 5 orta boy yumurta

• Çikolata sos

• 200 ml krema

• 160 gr bitter çikolata

• 15 gr (1 tatlı kaşığı) tereyağı

• pinçik tuz

PROFETEROL TARİFİ!

Profiterol topları için

• Su tereyağı ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince unu ilave ederek spatula ile karıştırın ve biraz soğutun. Soğumaya yakın içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikserle hızlı devirde karıştırın.

• 4 yumurtayı koyduktan sonra eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın.

• Hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır, hamurunuz bu kıvama geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

• 190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Kreması için;

• Sütü bir tencereye alın içerisine vanilya tohumlarını koyup ısıtın.

• Şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpıp, un, tereyağı ve nişastayı ekleyin.

• Sütü bu karışıma ılıtarak karıştırın ve tüm karışımı tekrar tencereye alarak ateşin üzerinde sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.

• Pastacı kremanızı sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için

• Üzeri için; kremayı ısıtın kenara alın. Çikolataları kırıp içinde eritin ve ılıtın.

• Profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın, servis tabağına alın.

• Ardından topların üstüne çikolata sosundan dökün ve servis edin.