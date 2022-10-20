Masterchef Pretzel nedir, nasıl yapılır? Pretzel hangi ülkeye ait?

Masterchefte bugün Alman Mutfağı menüsü yapıldı. Birbirinden çeşitli yemek arasında Pretzel de vardı. Peki, Masterchef Pretzel nedir? Pretzel nasıl yapılır? Pretzel hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

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Masterchef Pretzel hangi ülkenin yemeğidir? Masterchef Pretzel tarifi nasıldır? Pretzel tuzlu mu tatlı mı?

PRETZEL NEDİR, HANGİ ÜLKEYE AİT?

Pretzel kıvrık şekilendirimiş hamurdan yapılan bir fırında pişmiş ekmek çeşitidir.

Pretzel yapımında en yaygın olarak kullanılan baharat tuzdur. Pretzelin birçok çeşidi vardır. Peynir, şeker, çikolata gibi malzemeler kullanılabilir. Pretzel yumuşak bir ekmek kıvamında hazırlanabilir ama bu tarz pretzel hazırlandıkdan sonra hemen yenmeli. Pretzel kıtır da olabilir.

Pretzel 12. yüzyıldan beri güney Alman bölgelerindeki fırıncıların amblemi. Güneybatı Alman Alsace (bugün Fransa) bölgenin Hortus deliciarum'ndan (12. yüzyıl) bir illüstrasyon pretzel'in ilk tasviri olabilir.