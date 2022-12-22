MasterChef bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar yine kıyasıya mücadele ettiler ve programı kaçıran izleyiciler tarafından MasterChef potaya kim gitti? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak edildi. Peki, MasterChef potaya kim gitti? Masterchef kim potada? Masterchef Potaya kimler gitti 21 Aralık Çarşamba!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları her hafta belli olmaya devam ediyor. Masterchef'te bu hafta eleme gecesinin ardından potaya giden isim belli oldu. Bu nedenle özellikle programı kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi MasterChef potaya kim gitti? Sorusunu araştırıyor. Peki, MasterChef potaya kim gitti? Masterchef kim potada? Masterchef Potaya kimler gitti 21 Aralık Çarşamba!

MASTERCHEF KİM POTADA?

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilen ikinci takım dokunulmazlığının tadım aşamasını Sıfırıncı Gün oyuncuları gerçekleştirdi. MasterChef'te potaya giden ve eleme adayı olan isim ise Tolga oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gösterdikleri performans nedeniyle İlk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga oldu, bireysel dokunulmazlığı Metin kazandı.