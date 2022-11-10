MasterChef yarışmasında son yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef potaya kim gitti? MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kim? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? MasterChef yarışmasında geçtiğimiz akşam yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef potaya kim gitti? MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bu akşam yayınlanan bölümünde Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Burak'ın ismini verdi. Diğer yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı Barış oldu.